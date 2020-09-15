В Казахстане задержали бойца MMA. Он призывал бить дезинфекторов и стрелять по вертолётам

Казахстанского бойца MMA Куата Хамитова доставили в Департамент полиции Алматы за призыв к насилию в социальных сетях. Об этом сообщает издание «Литер», ссылаясь на сообщение пресс-службы ДП Алматы.

Хамитов опубликовал ролик, в котором призвал бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам. По его мнению, они травят людей.

«Мы как на войне. Если мы остановим одних людей, то мы спасём тысячи. Поэтому я прошу, чтобы каждый делал всё возможное, чтобы вирус снова не появился и снова они не начали травить народ. Вперёд!» — сказал боец в видеообращении.

За этот ролик его и задержали.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео с участием гражданина Хамитова К. с призывами к насилию. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 272 части 3 УК РК — «Массовые беспорядки». Хамитов К. доставлен в Департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий», — отмечается в сообщении полиции.