Хукер готов встретиться с Фергюсоном

Боец UFC Дэн Хукер готов встретиться с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном, если бой последнего с Дастином Порье всё же не состоится. Об этом рассказал тренер новозеландца Юджин Берман.
«Конечно, бой в октябре будет для нас не очень удобен. Дэну лишь недавно дали разрешение тренироваться, и он вернулся в зал. Если это можно немного отложить, то мы, конечно, согласимся.
Мне нужно пообщаться с Хукером, но он будет готов принять такую встречу. Отлично, что он уже вернулся в зал. Так что если Фергюсон и Порье не договорятся, а всё идёт именно к этому, мы будем готовы заменить Дастина и выступить против Тони", — приводит слова специалиста портал BJ Penn.
Хукер предыдущий поединок провёл с Дастином Порье, проиграв тому в ярком бою решением судей.
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