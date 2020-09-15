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Хукер готов встретиться с Фергюсоном

Хукер готов встретиться с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Дэн Хукер готов встретиться с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Тони Фергюсоном, если бой последнего с Дастином Порье всё же не состоится. Об этом рассказал тренер новозеландца Юджин Берман.

«Конечно, бой в октябре будет для нас не очень удобен. Дэну лишь недавно дали разрешение тренироваться, и он вернулся в зал. Если это можно немного отложить, то мы, конечно, согласимся.

Мне нужно пообщаться с Хукером, но он будет готов принять такую встречу. Отлично, что он уже вернулся в зал. Так что если Фергюсон и Порье не договорятся, а всё идёт именно к этому, мы будем готовы заменить Дастина и выступить против Тони", — приводит слова специалиста портал BJ Penn.

Хукер предыдущий поединок провёл с Дастином Порье, проиграв тому в ярком бою решением судей.

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