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Трамп хочет, чтобы его дебаты с Байденом провёл комментатор UFC

Трамп хочет, чтобы его дебаты с Байденом провёл комментатор UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку идеи известного комментатора UFC Джо Рогана, который предложил себя на роль модератора в дебатах действующего главы государства с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.

«Джо Роган в моём подкасте предложил себя на роль модератора в дебатах Трампа и Байдена. Они продлятся четыре часа, и на них не будут допущены зрители. Только два кандидата, их видение насчёт того, как должна развиваться страна, и камеры. Кто бы хотел этого?» — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Кеннеди.

Дональд Трамп коротко ответил на пост Кеннеди в социальной сети.

«Я этого хочу», — написал политик.

Напомним, главу UFC Дану Уайта и президента США Дональда Трампа связывают дружеские отношения.

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