Трамп хочет, чтобы его дебаты с Байденом провёл комментатор UFC

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку идеи известного комментатора UFC Джо Рогана, который предложил себя на роль модератора в дебатах действующего главы государства с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом.
«Джо Роган в моём подкасте предложил себя на роль модератора в дебатах Трампа и Байдена. Они продлятся четыре часа, и на них не будут допущены зрители. Только два кандидата, их видение насчёт того, как должна развиваться страна, и камеры. Кто бы хотел этого?» — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Тим Кеннеди.
Дональд Трамп коротко ответил на пост Кеннеди в социальной сети.
«Я этого хочу», — написал политик.
Напомним, главу UFC Дану Уайта и президента США Дональда Трампа связывают дружеские отношения.
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