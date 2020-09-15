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Мойкано снялся с боя с Мустафаевым

Мойкано снялся с боя с Мустафаевым
Бокс/ММА / UFC 0

17 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 180. В его основном карде должны были встретиться бойцы лёгкой весовой категории Ренато Мойкано и Магомед Мустафаев.

Но бразилец вынужден был отказаться от участия в шоу, сообщает MMA Fighting. Таким образом, пока россиянин остался без соперника на октябрьский бой. Неизвестно, будет ли промоушен искать замену Мойкано или вовсе откажется от проведения встречи с участием Мустафаева.

Магомед предыдущий раз появлялся в октагоне в феврале 2020 года, когда проиграл раздельным решением Брэду Ридделлу. Всего в UFC у него 5 боёв, в 3 из них он победил. Что касается Мойкано, то он последний раз бился в марте 2020 года и за 44 секунды справился с Дамиром Хаджовичем.

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