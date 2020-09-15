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«Преданность делу». Хабиб впервые за долгое время показал работу с тренером

«Преданность делу». Хабиб впервые за долгое время показал работу с тренером
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, как он отрабатывает удары на лапах. Спортивный инвентарь ему держит тренер Хавьер Мендес. Ролик представлен в замедленной съёмке. Это первое совместное видео Хабиба и Мендеса за долгое время.

«Преданность делу», — оставил подпись под видео Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице россиянина в «Инстаграме».

Напомним, Нурмагомедов следующий поединок проведёт на турнире UFC 254. На шоу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он встретится с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи.

Первый этап подготовки к поединку с американцем он провёл фактически без тренера. Несколько дней назад Хабиб прибыл в ОАЭ, где наконец воссоединился с Хавьером Мендесом. В июле у Нурмагомедова скончался отец. Абдулманап Нурмагомедов являлся главным тренером сына и готовил его ко всем встречам.

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