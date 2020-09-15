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Кард и проморолик к турниру BFC 61

Кард и проморолик к турниру BFC 61
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

17 сентября в Минске пройдёт турнир по смешанным единоборствам BFC 61. В его ходе пройдут серии встреч по правилам кикбоксинга и ММА. Главным событием турнира будет встреча бойцов ММА в полулёгком весе Владислава Новицкого и Александра Лунёва. Ниже представлен полный кард шоу, а также проморолик к BFC 61.

Кикбоксинг

Дарья Белкова – Вероника Прокофьева (средний вес)
Денис Телица – Николай Талеронок (полусредний вес)
Алексей Копытенко – Валерий Мейсак (средний вес)
Мухаммадюсуф Момунахунов – Никита Гущенко (полусредний вес)
Робер Исмаил – Гарик Давтян (средний вес)
Максим Сподаренко – Али Карижонов (средний вес)

ММА

Павел Куприенко – Бахадур Саитов (легчайший вес)
Андрей Сколыш – Денис Парашков (полулёгкий вес)
Мурад Курбанов – Даниил Илькевич (наилегчайший вес)
Магомед Магомедов – Артем Булойчик (полусредний вес)
Айдемир Казбеков – Юрий Балка (легчайший вес)
Владислав Новицкий – Александр Лунёв (полулёгкий вес)

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

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