Кард и проморолик к турниру BFC 61

17 сентября в Минске пройдёт турнир по смешанным единоборствам BFC 61. В его ходе пройдут серии встреч по правилам кикбоксинга и ММА. Главным событием турнира будет встреча бойцов ММА в полулёгком весе Владислава Новицкого и Александра Лунёва. Ниже представлен полный кард шоу, а также проморолик к BFC 61.
Кикбоксинг
Дарья Белкова – Вероника Прокофьева (средний вес)
Денис Телица – Николай Талеронок (полусредний вес)
Алексей Копытенко – Валерий Мейсак (средний вес)
Мухаммадюсуф Момунахунов – Никита Гущенко (полусредний вес)
Робер Исмаил – Гарик Давтян (средний вес)
Максим Сподаренко – Али Карижонов (средний вес)
ММА
Павел Куприенко – Бахадур Саитов (легчайший вес)
Андрей Сколыш – Денис Парашков (полулёгкий вес)
Мурад Курбанов – Даниил Илькевич (наилегчайший вес)
Магомед Магомедов – Артем Булойчик (полусредний вес)
Айдемир Казбеков – Юрий Балка (легчайший вес)
Владислав Новицкий – Александр Лунёв (полулёгкий вес)
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
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