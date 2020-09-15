Промо к главному бою турнира UFC 253 Исраэль Адесанья — Пауло Коста

26 сентября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 253. В его главном поединке встретятся чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и претендент на пояс Пауло Коста.

Пресс-служба UFC представила официальный проморолик к этой встрече. На видео подчёркивается, что фанатов ожидает схватка двух небитых бойцов.

Соответствующий ролик доступен на «Чемпионате».

Напомним, на турнире UFC 253 запланирован ещё один чемпионский бой. Доминик Рейес и Ян Блахович поборются за пояс в полутяжёлом весе, который стал вакантным после перехода экс-чемпиона Джона Джонса в тяжёлую весовую категорию.

Кроме того, на турнире выступят два россиянина — Зубайра Тухугов померится силами с Хакимом Давуди, а Хадис Ибрагимов — с Данило Маркесом.