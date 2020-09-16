Бойца ММА задержали за призыв бить дезинфекторов и стрелять по вертолётам

Боец смешанных единоборств из Казахстана Куат Хамитов попал в весьма странную ситуацию. Спортсмен на страницах в социальных сетях обратился к подписчикам с призывом бить дезинфекторов и стрелять по вертолётам, которые, по мнению Хамитова, занимались отравлением людей.
«Избивайте дезинфекторов. Бейте их камнями, палками, чтобы они перестали травить народ. А те, у кого есть автоматы, стреляйте по вертолётам, которые распространяют это. Мы как на войне. Если мы остановим одних людей, то спасём тысячи», — говорил Хамитов.
В результате полиция города Алма-Ата задержала спортсмена за распространение призывов к насилию в социальных сетях, сообщает Liter.kz.
Позже Хамитов был отпущен и опубликовал ещё одно обращение. На странице в «Инстаграме» он объяснился и сказал, что пошутил.
«Я всегда с народом, всегда за мир», — сказал Хамитов.
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