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Бойца ММА задержали за призыв бить дезинфекторов и стрелять по вертолётам

Бойца ММА задержали за призыв бить дезинфекторов и стрелять по вертолётам
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств из Казахстана Куат Хамитов попал в весьма странную ситуацию. Спортсмен на страницах в социальных сетях обратился к подписчикам с призывом бить дезинфекторов и стрелять по вертолётам, которые, по мнению Хамитова, занимались отравлением людей.

«Избивайте дезинфекторов. Бейте их камнями, палками, чтобы они перестали травить народ. А те, у кого есть автоматы, стреляйте по вертолётам, которые распространяют это. Мы как на войне. Если мы остановим одних людей, то спасём тысячи», — говорил Хамитов.

В результате полиция города Алма-Ата задержала спортсмена за распространение призывов к насилию в социальных сетях, сообщает Liter.kz.

Позже Хамитов был отпущен и опубликовал ещё одно обращение. На странице в «Инстаграме» он объяснился и сказал, что пошутил.

«Я всегда с народом, всегда за мир», — сказал Хамитов.

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