Боец MMA Исмаилов: Бузова в роли ринг-гёрл? Я за ринг-мена. Дзюба, например
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выразил желание, чтобы в его следующем поединке роль ринг-гёрл — девушки, которая перед началом каждого раунда выносит табличку с соответствующим номером, — исполнил нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба.
«Хочу ли, чтобы в роли ринг-гёрл выступила Бузова? Нет! Я вообще за ринг-мена. Это же бой! Пусть будет какой-то заряженный мужик.
Футболист какой-нибудь? Что-то такое. Дзюба, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся», — приводятся слова Исмаилова на сайте телеканала «Матч ТВ».
Последний бой Исмаилов провёл 24 июля. Он нокаутировал Александра Емельяненко в третьем раунде поединка, который состоялся в Сочи.
Харитонов: есть достоверная информация, что Емельяненко пил за неделю до боя с Исмаиловым
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