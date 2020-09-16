Боец MMA Исмаилов: Бузова в роли ринг-гёрл? Я за ринг-мена. Дзюба, например

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выразил желание, чтобы в его следующем поединке роль ринг-гёрл — девушки, которая перед началом каждого раунда выносит табличку с соответствующим номером, — исполнил нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба.

«Хочу ли, чтобы в роли ринг-гёрл выступила Бузова? Нет! Я вообще за ринг-мена. Это же бой! Пусть будет какой-то заряженный мужик.

Футболист какой-нибудь? Что-то такое. Дзюба, например. Мы порешаем с Дзюбой, как только познакомимся», — приводятся слова Исмаилова на сайте телеканала «Матч ТВ».

Последний бой Исмаилов провёл 24 июля. Он нокаутировал Александра Емельяненко в третьем раунде поединка, который состоялся в Сочи.