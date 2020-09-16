Нурмагомедов возобновил подготовку к бою с Гэтжи после болезни

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов возобновил тренировочный процесс в преддверии поединка с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов прервал тренировки из-за болезни зуба.

«Хабиб тренируется, всё в порядке», — приводит слова представителя команды Нурмагомедова ТАСС.

Бой Нурмагомедов — Гэтжи состоится 24 октября, он пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Напомним, последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Россиянин победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.