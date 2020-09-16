Исмаилов назвал желаемую сумму за реванш с Минеевым

Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал, какую сумму ему хотелось бы получить за матч-реванш с Владимиром Минеевым. Напомним, первый бой Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.
«Когда мне нужен был Минеев, я сделал всё, чтобы он был в клетке, чтобы это противостояние случилось. Тогда я поработал, а сейчас нужно поработать ему.
Камил Гаджиев, папочка Минеева, должен предложить мне правильную сумму. Я ведь бизнесмен, я зарабатываю. Сколько? Камил знает. Для такого противостояния я стою 30 миллионов рублей. Если будем драться в Америке, то $ 1 миллион. Для России скидочка, здесь 30 млн рублей. Посмотрите на меня. 30 миллионов рублей — это минимум.
Без меня Минеев не сделает противостояние, которое взорвёт российские ММА. А я делаю движ», — цитирует Исмаилова «Матч ТВ».
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