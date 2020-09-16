«Угомони ты его уже навсегда». Ковалёв обратился к Поветкину перед реваншем с Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв обратился к соотечественнику Александру Поветкину в преддверии его матча-реванша с британцем Диллианом Уайтом. Ранее стало известно, что второй поединок Поветкин — Уайт состоится 21 ноября.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

«Угомони ты его уже навсегда», — написал Ковалёв в комментариях к соответствующему посту Поветкина в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/p/CFKLf0_jWSv/

41-летний Поветкин выступает в профессиональном боксе с 2005 года. Всего на его счету 39 боёв, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один бой признали несостоявшимся.