Умар Нурмагомедов: Абдулманап был опорой, я знал, что у меня за спиной есть целая «гора»

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов рассказал, как перенёс смерть тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался летом после того, как переболел коронавирусом.
«Абдулманап был опорой. Я знал, что у меня за спиной есть целая «гора». На него всегда можно рассчитывать. Все покинут этот мир, несмотря на багаж денег или ещё чего-то. Относимся к этому как к должному. Он приучал нас к дисциплине, справедливости. Постараемся это передать детям», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба UFC Russia.
Абдулманап — отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Сам Хабиб является двоюродным братом Умара Нурмагомедова. Следующим соперником Хабиба станет временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи. Нурмагомедов будет впервые проводить поединок без своего отца.
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