Умар Нурмагомедов: тяжело ли тренироваться с Хабибом? С ним всегда тяжело

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов рассказал о тренировках со своим двоюродным братом Хабибом Нурмагомедовым, который является чемпионом UFC в лёгком весе.

«Я — основной спарринг-партнёр Хабиба? Когда мы находимся в нашем селении, где все живём, там тренироваться особо не с кем. Так что работаем с ним в паре из-за веса. Хотя мне тяжело, он весит 85 килограммов, я — 70. Когда мы выезжаем в Америку, с Хабибом работают Мамедов, Махачев, более подходящие по весу бойцы.

Тяжело ли тренироваться с Хабибом? С ним всегда тяжело. Во-первых, вес, во-вторых, от него всегда идёт прессинг, натиск. Я не могу делать свою работу, постоянно приходится думать о его борьбе и ударах. Зато когда я ним выкладываюсь, мне потом с бойцами своего веса уже легче. Думаю, для меня есть плюсы в такой работе», — цитирует Умара Нурмагомедова пресс-служба UFC Russia.