Бой-реванш Поветкина и Уайта может пройти на «Уэмбли Арене»

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации боя-реванша соотечественника, Диллиана Уайта, и россиянина Александра Поветкина. Напомним, поединок состоится 21 ноября.

По словам Хирна, организаторы рассматривают два места проведения боя. Так, он может состояться на «Уэмбли Арене» и в «Альберт Холле». Первый стадион вмещает 12,5 тыс. зрителей, второй – 5,2 тыс. зрителей.

При этом Хирн надеется, что организаторам разрешат допустить на стадион зрителей.

Первый бой соперники провели 22 августа. Победу одержал Поветкин. В пятом раунде россиянин отправил оппонента в нокаут. При этом россиянин дважды оказывался в нокдауне.

Эта победа принесла Поветкину титул временного чемпиона мира по версии WBC.