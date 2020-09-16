Бой-реванш Поветкина и Уайта может пройти на «Уэмбли Арене»
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации боя-реванша соотечественника, Диллиана Уайта, и россиянина Александра Поветкина. Напомним, поединок состоится 21 ноября.
По словам Хирна, организаторы рассматривают два места проведения боя. Так, он может состояться на «Уэмбли Арене» и в «Альберт Холле». Первый стадион вмещает 12,5 тыс. зрителей, второй – 5,2 тыс. зрителей.
При этом Хирн надеется, что организаторам разрешат допустить на стадион зрителей.
Первый бой соперники провели 22 августа. Победу одержал Поветкин. В пятом раунде россиянин отправил оппонента в нокаут. При этом россиянин дважды оказывался в нокдауне.
Эта победа принесла Поветкину титул временного чемпиона мира по версии WBC.
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