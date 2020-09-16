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Бой-реванш Поветкина и Уайта может пройти на «Уэмбли Арене»

Бой-реванш Поветкина и Уайта может пройти на «Уэмбли Арене»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал об организации боя-реванша соотечественника, Диллиана Уайта, и россиянина Александра Поветкина. Напомним, поединок состоится 21 ноября.

По словам Хирна, организаторы рассматривают два места проведения боя. Так, он может состояться на «Уэмбли Арене» и в «Альберт Холле». Первый стадион вмещает 12,5 тыс. зрителей, второй – 5,2 тыс. зрителей.

При этом Хирн надеется, что организаторам разрешат допустить на стадион зрителей.

Первый бой соперники провели 22 августа. Победу одержал Поветкин. В пятом раунде россиянин отправил оппонента в нокаут. При этом россиянин дважды оказывался в нокдауне.

Эта победа принесла Поветкину титул временного чемпиона мира по версии WBC.

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