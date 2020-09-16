Джонс: Поветкин в бое с Уайтом продемонстрировал силу русского духа

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший поделился мнением о победе россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом. 22 августа Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде. При этом до этого россиянин дважды оказывался в нокдауне.

«Я видел бой Поветкина и Уайта, это был невероятный камбэк. Поветкин продемонстрировал силу русского духа, смог вернуться в бой и победить. Я очень рад быть частью этой культуры», — цитирует Джонса, получившего российское гражданство, ТАСС.

Поветкин и Уайт проведут бой-реванш. Он состоится 21 ноября в Великобритании. Сам Уайт уже заявил, что намеревается нокаутировать своего противника. По словам британца, лишь в этом случае он сможет «сравнять счёт».