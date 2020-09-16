Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джонс: Поветкин в бое с Уайтом продемонстрировал силу русского духа

Джонс: Поветкин в бое с Уайтом продемонстрировал силу русского духа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший поделился мнением о победе россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом. 22 августа Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде. При этом до этого россиянин дважды оказывался в нокдауне.

«Я видел бой Поветкина и Уайта, это был невероятный камбэк. Поветкин продемонстрировал силу русского духа, смог вернуться в бой и победить. Я очень рад быть частью этой культуры», — цитирует Джонса, получившего российское гражданство, ТАСС.

Поветкин и Уайт проведут бой-реванш. Он состоится 21 ноября в Великобритании. Сам Уайт уже заявил, что намеревается нокаутировать своего противника. По словам британца, лишь в этом случае он сможет «сравнять счёт».

Бой-реванш Поветкина и Уайта может пройти на «Уэмбли Арене»
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020