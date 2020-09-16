Умар Нурмагомедов: если придёт время, будем с Яном драться за чемпионский титул

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов поделился мнением о соотечественнике, Петре Яне. Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Пётр Ян молодец во всех смыслах. За два года разнёс всех соперников, стал чемпионом. Не собираюсь умалять его достоинства. Но нет такого, что думаю, будто не смогу его победить. Тогда нужно дома сидеть, не нужно работать в зале, тренироваться. Есть такой спортсмен, как Серроне, который доходит до чемпионского боя и отказывается, так это вижу. Даже по глазам видно, что он потушенный какой-то, нет огня и ярости.

Пётр Ян — молодец, но пояс один. Если придёт такое время, что мы с ним поспорим за чемпионство, будем драться. Для нашей страны это будет отличный результат», — цитирует Нурмагомедова пресс-служба UFC.