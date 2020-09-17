Российская боксёрша рассказала, как отбивалась бы от домогательств Макгрегора

Российская боксёрша Ангелина Семёнова рассказала, как поступила бы, если бы её домогался бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Ранее стало известно, что Макгрегор приставал к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика (Франция). Бывший боец UFC оголился перед девушкой, которая шла в туалет. При этом ирландец был в сопровождении телохранителей. 32-летний Конор был пьян. Макгрегора допросила полиция, после чего отпустила. При этом пока ничего неизвестно о возможном наказании спортсмена.
«Конор всегда вляпывается в какие-то скандальные истории, но это просто вопиющий случай. Если бы я была на месте этой девушки и передо мной известный спортсмен, боец ММА, в присутствии своей жены позволил себе передо мной снять штаны, я не знаю, что бы сделала. И, конечно, меня бы это оскорбило и задело.
Я считаю крайне неприемлемым такое поведение. Хорошо, что я знаю, где у мужчин находятся слабые точки. И, конечно, я бы применила простые методы самообороны. Например, удар коленом в пах и ребром ладони в кадык. Мне было бы не важно, есть рядом с ним телохранители или нет. Кто ему позволил так себя вести в обществе?» — написала боксёрша в своём «инстаграме».
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