213-сантиметровый Николай Валуев ответил на вопрос о росте сына и показал фото с ним
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото с 18-летним сыном Григорием. Напомним, рост Валуева-старшего — 213 см.
«Часто спрашивают рост сына. Мне кажется, это не важно. Для меня гораздо важнее его успехи и достижения. В жизни мужчины это очень важно. Не всё гладко и не всегда, но движение вперёд есть, и это вселяет надежду, что наши родительские усилия не напрасны.
Ну а рост… Судите сами», — написал он, прикрепив текст к фото с сыном.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Николая Валуева.
«Зная примерно ваши данные, не менее двух метров», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
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