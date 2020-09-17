Немков поставил Нурмагомедова ниже Ф. Емельяненко в списке величайших бойцов

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков назвал сильнейших бойцов за всю историю смешанных единоборств. По его мнению, первое место в списке достоин занять знаменитый тяжеловес Фёдор Емельяненко — даже непобеждённый обладатель пояса UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов уступает ему.

«На первое место поставил бы Фёдора. А остальных бойцов было бы сложно расставить по местам. Но включил бы в этот рейтинг Хабиба Нурмагомедова, Даниэля Кормье, Стипе Миочича, Джона Джонса», — цитирует Немкова «RT на русском».

Также он включил в список бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Думаю, Конор Макгрегор тоже заслуживает находиться в списке. Ирландец прославил смешанные единоборства», — добавил он.