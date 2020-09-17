Цзю оценил шансы Поветкина в реванше с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от матча-реванша Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Ранее стало известно, что второй поединок Поветкин — Уайт состоится 21 ноября.
Напомним, в первом поединке, состоявшемся в августе, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.
«Может, Уайт и сделает правильные выводы из своего поражения, если не упадёт ещё раз. Что касается Саши, то он хороший боксёр, просто так не становятся олимпийскими чемпионами в любителях. У него хорошая школа бокса, надеюсь, что он разберёт свои ошибки и будет работать. Оценю шансы Поветкина как высокие.
Что касается титульного боя в случае победы, то смотря как они договорятся. Лично для меня временные пояса — ничего. Надо выйти против настоящего чемпиона и доказать.
Если Саша проиграет, то, продолжать карьеру или нет, зависит от его желания. Когда есть запал, желание и тяга к тренировкам — почему бы и нет», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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