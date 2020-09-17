Аскрен сомневается, что Чимаев сможет победить Мершерта

Бывший чемпион промоушенов One и Bellator Бен Аскрен поделился мнением о грядущем поединке шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и Джеральда Мершерта. Чимаев успешно дебютировал в UFC, одержав две досрочные победы. После этого о нём стали говорить как о самом перспективном бойце организации. Сам Чимаев уже заявил, что готов сразиться с топовыми соперниками. Но Аскрен считает, что у Чимаева возникнут проблемы с Мершертом.
«Главная проблема заключается в том, что мы видели Чимаева в UFC лишь дважды. Его первый бой был с Джоном Филипсом, который одержал лишь одну победу при четырёх поражениях. Это очень слабый боец. А второй соперник Чимаева был дебютантом UFC.
Да, Чимаев разнёс этих парней, никаких вопросов. Но разве эти ребята находятся на уровне Мершерта? В общем, иногда бойцы выглядят здорово в поединках со слабыми соперниками. А в бое с более серьёзным бойцом они испытывают проблемы.
Поэтому я не знаю, чего ожидать от Чимаева. Я знаю, что Мершерт очень и очень хорош. Его сложно контролировать, он хорошо борется. Думаю, если стартовый натиск Чимаева не принесёт результата, Джеральд может начать забирать бой», — цитирует Аскрена BJPenn.
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