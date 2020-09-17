Дана Уайт: готовим для Макгрегора кое-что весёлое на 2021 год

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что он рассчитывает на возобновление сотрудничества с экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам функционера, ирландец может вернуться в дело уже в 2021 году.
«Мы готовим для Конора кое-что весёлое уже на начало 2021 года. Я не гарантирую, что он будет драться, но мы кое-что для него готовим на начало следующего года», — сказал Уайт в интервью, фрагмент которого размещён на странице ESPN MMA в «Инстаграме».
Напомним, Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе 2020 года. Тогда он выступил в полусреднем весе и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. В мае он объявил о завершении карьеры, но большинство экспертов полагают, что Конор вернётся, так как ранее он уже не раз объявлял об уходе из спорта, но всегда возвращался.
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