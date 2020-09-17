Чимаев рассказал, что повздорил с Миршертом и назвал его цыплёнком

Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что повздорил со следующим соперником — Джеральдом Миршертом, с которым он встретится на турнире UFC Fight Night 178 в ночь на 20 сентября по московскому времени.
«Встретил его в Лас-Вегасе. Сказал ему, что он слишком часто обо мне говорит, слишком много. Спросил у него что-то вроде — любишь много поговорить, он ответил утвердительно. Тогда я назвал его цыплёнком и пообещал размазать его, ничего больше.
Что касается его навыков, нет ничего, что беспокоило бы меня. Я лучше во всех компонентах, будь-то борьба, ударная техника или грэплинг", — сказал Чимаев в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.
Напомним, главным поединком турнира UFC Fight Night 178 станет противостояние Колби Ковингтона и Тайрона Вудли.
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