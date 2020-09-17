Дана Уайт — о поединке Серроне: у него на кону стоит всё
Президент UFC Дана Уайт намекнул, что будущее ветерана лиги Дональда Серроне будет туманным, если он проиграет следующий поединок. Напомним, американец выступит в ночь на 20 сентября по московскому времени на турнире UFC Fight Night 178, где померится силами с Нико Прайсом.
«Сказал бы, что у Серроне на кону будет стоять всё. Понимаете, все когда-нибудь стареют, Серроне находится в этой точке карьеры. Так что предстоящее шоу для него будет большим. Ему нужна победа, ему просто чертовски необходима победа», — приводит слова Уайта BJPenn.
Напомним, Серроне проиграл четыре последних поединка. Последний раз он появлялся в октагоне в январе 2020 года и был нокаутирован Конором Макгрегором менее чем за минуту.
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