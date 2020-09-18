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Боец Bellator избил бомжа за необычное поведение

Боец Bellator избил бомжа за необычное поведение
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец Bellator Джо Шиллинг социальных сетях поделился роликом, на котором видно, как он избивает человека. Позже запись пропала, но спортсмен посчитал необходимым пояснить причину своего поступка и она оказалась достаточно необычной.

«Небольшое пояснение к тому, что вы видели. Этот парень проник в наш зал. Бомж проник в зал и начал принимать там душ. Хорошо, я понимаю, бомжам тоже нужно где-то мыться. Я ждал, пока он выйдет. Потом я услышал, что вода уже выключена, тогда я постучал в дверь, он не отвечал. Он начал кричать, когда я продолжил стучать. Наконец, он открыл и я увидел, что он там с фаллоимитатором. Именно потому я сделал то, что сделал», — приводит слова Шиллинга BJPenn.

36-летний Шиллинг последний раз появлялся в клетке в октябре 2019 года. Тогда на турнире Bellator 229 он проиграл Тони Джонсону.

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