Боец Bellator избил бомжа за необычное поведение

Боец Bellator Джо Шиллинг социальных сетях поделился роликом, на котором видно, как он избивает человека. Позже запись пропала, но спортсмен посчитал необходимым пояснить причину своего поступка и она оказалась достаточно необычной.

«Небольшое пояснение к тому, что вы видели. Этот парень проник в наш зал. Бомж проник в зал и начал принимать там душ. Хорошо, я понимаю, бомжам тоже нужно где-то мыться. Я ждал, пока он выйдет. Потом я услышал, что вода уже выключена, тогда я постучал в дверь, он не отвечал. Он начал кричать, когда я продолжил стучать. Наконец, он открыл и я увидел, что он там с фаллоимитатором. Именно потому я сделал то, что сделал», — приводит слова Шиллинга BJPenn.

36-летний Шиллинг последний раз появлялся в клетке в октябре 2019 года. Тогда на турнире Bellator 229 он проиграл Тони Джонсону.