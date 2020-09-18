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«Не сходите с ума, бой будет в субботу». Серроне встрял в перепалку Чимаева с Миршертом

«Не сходите с ума, бой будет в субботу». Серроне встрял в перепалку Чимаева с Миршертом
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Дональд Серроне попытался снизить градус напряжения между Хамзатом Чимаевым и Джеральдом Миршертом, которые встретятся на турнире UFC Fight Night 178 в ночь на 20 сентябряпо московскому времени. Американец стал свидетелем их перепалки и начал успокаивать спортсменов.

«У них началась перепалка. Я просто сказал им, чтобы они успокоились. Сказал им не сходить с ума и напомнил, что бой будет в субботу», — приводит слова Серроне MMA Fighting.

Напомним, сам Дональд Серроне станет участником соглавного поединка турнира. Ветеран смешанных единоборств встретится с Нико Прайсом. Для Серроне это будет второй бой в 2020 году. В январе он досрочно проиграл Конору Макгрегору.

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