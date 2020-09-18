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Чимаев поспорил с Мёршартом на его чёрный пояс по джиу-джитсу

Чимаев поспорил с Мёршартом на его чёрный пояс по джиу-джитсу
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев поспорил с Джеральдом Мёршартом на его чёрный пояс по джиу-джитсу. Спортсмены обменялись репликами на пресс-конференции в преддверии турнира. Напомним, бойцы сразятся на турнире UFC Fight Night 178 в ночь на 20 сентября по московскому времени.

Чимаев: «Кто дал тебе чёрный пояс? У меня синий пояс, и я тебя «задушу».
Мёршарт: «Ну попробуй».
Чимаев: «И ты отдашь мне свой чёрный пояс».
Мёршарт: «Ха-ха, хорошо. Если ты меня задушишь, то я отдам тебе чёрный пояс. Идёт?»
Чимаев: «Если я «задушу» тебя, ты уйдёшь из спорта».
Мёршарт: «А если я повалю тебя захватом обеих ног, то заберу твои трофеи, так?»
Чимаев: «Если повалишь… Попробуй».
Мёршарт: «Ладно, попробую».

Напомним, главным поединком турнира UFC Fight Night 178 станет противостояние Колби Ковингтона и Тайрона Вудли.

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