Пётр Ян рассказал, как случайно встретился с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, как случайно встретился с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Он не уточнил, когда именно это произошло, но из его слов можно сделать вывод, что встреча состоялась после 3 июля, когда скончался отец Хабиба, и даже после 11 июля, когда Ян стал чемпионом UFC.

«Хабиб поздравил меня с победой. Я также выразил слова соболезнования ему. Мы пожали руки и разошлись. Мы встретились на проходе в коридоре», — рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

Ян выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. На его счету 16 поединков, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. У Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.