Боец ММА Василевский рассказал, как разобрался с мужчиной, который нахамил его жене

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал, что ему пришлось заступиться за жену, которой в общественном месте нахамил незнакомый мужчина. По словам бойца, после его вмешательства мужчина, вступивший в перепалку с Татьяной Василевской, изменил линию поведения, прячась за работниками и покупателями магазина.

«Вот это недоразумение в кожаной куртке прилюдно нахамил моей жене. Этого нет на видео, Таня просто не ожидала такого поворота и снимать начала уже после.



Я сразу нашёл телефон этого урода, позвонил, он так обосрался, что отдал телефон сначала жене, а потом своей маме и они просили, чтобы я его не бил…

На что я ответил, что у него есть два варианта: первый — встретиться прямо сейчас, извиниться перед Таней, и тогда я его не трону. Второй — я найду его сам и разобью всё, что разливается, на его физиономии.

Он встретился, но только под камерами в магазине, когда я пытался вывести его, он сразу убегал и прятался за работниками магазина или покупателями. Он попросил прощения у Тани, признав, что поступил как чмо. Я сдержал своё слово и не тронул его, хотя он и без этого наложил в штаны", — написал Василевский.

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