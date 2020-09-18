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Чимаев и Мёршарт провели последнюю дуэль взглядов перед поединком

Чимаев и Мёршарт провели последнюю дуэль взглядов перед поединком
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший обладатель временного титула Колби Ковингтон.

В преддверии шоу все его участники приняли участие в традиционной дуэли взглядов. Наиболее напряжённо они прошли именно между Вудли и Ковингтоном, а также у Хамзата Чимаева с Джеральдом Мёршартом.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Чимаев в преддверии схватки с Мёршартом попытался максимально обострить с ним отношения и позволил себе не только назвать его «цыплёнком», но и поиздевался над профессиональным рекордом спортсмена. Бой с Джеральдом станет для Хамзата третьим в UFC.

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