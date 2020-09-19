Уайт: мы кое-что придумали с Конором. Он вернётся в конце 2020 или начале 2021 года

Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах провести мероприятие с участием экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

В июне Конор объявил в «Твиттере», что решил уйти из боёв, так как не получил интересного предложения от UFC. С тех пор он неоднократно заявлял, что закончил карьеру, но это может скоро измениться.



В четверг Дана Уайт сказал, что он связался с Макгрегором по поводу возможного возвращения, отказавшись уточнять, в каком качестве.



«На самом деле мы работаем над интересными вещами для Конора в начале следующего года. Он должен вернуться в следующем году. Я не говорю, что он гарантированно вернется в бой, но сейчас мы проговариваем с ним некоторые детали».



Спустя сутки Уайта снова спросили о Макгрегоре, и он продолжил говорить неопределенно.



«Пару дней назад мне в голову пришла идея, и я связался с ним, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Он оказался заинтересован. Итак, мы кое-что готовим. Это еще не решено окончательно. Когда это всё будет готово, я вам всё расскажу. Сейчас это просто идея. Это будет в конце 2020 года или в начале 2021 года», — цитирует Уайта MMAJunkie.