Экс-претендент на титул UFC Джон Додсон уволен из лиги

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Джон Додсон уволен из промоушена. Это подтвердил его менеджер Рикки Коттенстет, который отметил, что 35-летний спортсмен не намерен завершать карьеру.

«Будем с волнением ждать других предложений. Джон на 100% планирует продолжать карьеру. Он дрался на высшем уровне в двух весовых категориях. Додсон по-прежнему готов биться на элитном уровне. Готовы к переговорам с любым промоушеном», — приводит слова менеджера MMA Fighting.

Додсон выступал в UFC с 2011 года. В 2013 и 2015 годах бился за титул в наилегчайшем весе, но оба раза проиграл Деметриусу Джонсону. Последний раз в UFC он бился в августе 2020 года и единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили.