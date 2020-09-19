Тим Цзю вернётся в декабре, среди потенциальных соперников — Хоган и Зерафа
Непобеждённый Тим Цзю планирует провести следующий поединок в декабре, сообщает BoxingScene. На данный момент Цзю-младший занимает второе место в рейтинге WBO и теоретически мог бы претендовать на титульную встречу с обладателем пояса Патриком Тейшейрой. Но руководство WBO не намерено освобождать Тейшейру от обязательной защиты титула в бою с Брайаном Кастаньо.
Ввиду этого ожидается, что Тим проведет следующий поединок в Австралии. В числе потенциальных соперников два известных боксёра — Деннис Хоган и Майкл Зерафа. Первый бился за титул в первом среднем весе и проиграл Хайме Мунгуйя и Джермаллу Чарло. Второй известен поединком с Келлом Бруком, а также неожиданной победой над предыдущим соперником Тима Цзю — Джеффом Хорном.
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