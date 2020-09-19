Стивен Томпсон: Чимаев — это словно Хабиб полусреднего веса

Боец UFC Стивен Томпсон поделился мыслями о перспективах Хамзата Чимаева, сравнив спортсмена с Хабибом Нурмагомедовым.

«Руководство UFC продвигает его стремительно. Знаю, у Хамзата запланировано уже два боя. Да, этот парень одержал две досрочные победы, но я действительно не знаю, кого он победил. Но признаю, что он очень жёсткий. Он словно Хабиб полусреднего веса.

Будет интересно посмотреть, как он проявит себя с серьёзными соперниками. Да, UFC его продвигает, но следует быть аккуратными, так как порой лига может делать это слишком быстро. Лишняя уверенность может подвести в бою с опытным соперником, и он просто уберёт вас с пути.



Надеюсь, Чимаев будет немного скромнее. Мне нравятся уверенные ребята, но не самоуверенные. Хамзат не может воспринимать опытных соперников так легко. Мне кажется, его схватка с Майей будет очень интересной. Возможно, это последний бой Дэмьена по контракту, надеюсь, мы увидим его лучшую версию. Конечно, я слежу за Чимаевым", — приводит слова Томпсона MMA Fighting.