Стивен Томпсон: Чимаев — это словно Хабиб полусреднего веса

Боец UFC Стивен Томпсон поделился мыслями о перспективах Хамзата Чимаева, сравнив спортсмена с Хабибом Нурмагомедовым.
«Руководство UFC продвигает его стремительно. Знаю, у Хамзата запланировано уже два боя. Да, этот парень одержал две досрочные победы, но я действительно не знаю, кого он победил. Но признаю, что он очень жёсткий. Он словно Хабиб полусреднего веса.
Будет интересно посмотреть, как он проявит себя с серьёзными соперниками. Да, UFC его продвигает, но следует быть аккуратными, так как порой лига может делать это слишком быстро. Лишняя уверенность может подвести в бою с опытным соперником, и он просто уберёт вас с пути.
Надеюсь, Чимаев будет немного скромнее. Мне нравятся уверенные ребята, но не самоуверенные. Хамзат не может воспринимать опытных соперников так легко. Мне кажется, его схватка с Майей будет очень интересной. Возможно, это последний бой Дэмьена по контракту, надеюсь, мы увидим его лучшую версию. Конечно, я слежу за Чимаевым", — приводит слова Томпсона MMA Fighting.
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