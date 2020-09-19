Допинг-тест Поветкина дал отрицательный результат

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин сдал отрицательный допинг-тест в день боя с Диллианом Уайтом. Проба британского боксёра также дала отрицательный результат.
«Допинг-тесты российского боксёра Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта, сделанные в день боя, дали отрицательные результаты, об этом сообщила VADA. Оба боксёра продолжают участие в программе добровольного допинг-тестирования VADA в преддверии реванша 21 ноября», — сказано в сообщении пресс-службы промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме».
Напомним, в минувшем месяце Александр Поветкин встретился с Диллианом Уайтом и нокаутировал его в пятом раунде. Таким образом, он завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC.
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