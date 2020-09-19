«Маленький монстр». Тренер Хабиба похвалил Умара Нурмагомедова

Известный тренер Хавьер Мендес, работающий с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и членами его команды, доволен двоюродным братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым.

«Маленький монстр. 24 октября он поразит мир», — написал специалист на своей странице в «Инстаграме».

К посту было прикреплено небольшое видео: Мендес, записывающий ролик, подходит к Умару Нурмагомедову и спрашивает, как прошла его тренировка, а потом также называет его монстром.

Соответствующий пост доступен на странице Мендеса в «Инстаграме».

Напомним, 24 октября Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC поединком с Сергеем Морозовым. Главным событием турнира UFC 254 станет титульная встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.