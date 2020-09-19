Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Маленький монстр». Тренер Хабиба похвалил Умара Нурмагомедова

«Маленький монстр». Тренер Хабиба похвалил Умара Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Известный тренер Хавьер Мендес, работающий с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и членами его команды, доволен двоюродным братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым.

«Маленький монстр. 24 октября он поразит мир», — написал специалист на своей странице в «Инстаграме».

К посту было прикреплено небольшое видео: Мендес, записывающий ролик, подходит к Умару Нурмагомедову и спрашивает, как прошла его тренировка, а потом также называет его монстром.

Соответствующий пост доступен на странице Мендеса в «Инстаграме».

Напомним, 24 октября Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC поединком с Сергеем Морозовым. Главным событием турнира UFC 254 станет титульная встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020