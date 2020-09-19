Чизора под градами ударов Хэя передал привет Усику

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чизора продолжает подготовку к схватке с экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Бойцы уже не раз обращались друг к другу в социальных сетях. Вчера, 18 сентября, украинец, выдерживая броски медболом в область пресса, передал британцу привет.
Дерек не остался в долгу и передал обращение Усику. Чизора повис на перекладине. В этот момент к нему подошёл бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй и принялся обрабатывать корпус Дерека тяжёлыми ударами. В этот же момент Чизора нашёл в себе силы отправить привет Усику.
Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Встреча Усика и Чизоры откладывалась уже несколько раз. Ожидается, что она состоится в конце октября.
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