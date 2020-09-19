Фьюри: мой следующий бой будет с Уайлдером

Британский боксёр чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри опроверг слухи о возможных соперниках. Фьюри заявил, что намеревается провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером, после чего уже будет рассматривать другие варианты.

«Хочу расставить все точки над i. Следующий бой будет с Деонтеем Уайлдером вне зависимости от того, где и когда он состоится. Остальные могут встать в очередь. Всё это фейковые новости», — написал Фьюри в «Инстаграме».

Второй поединок соперники провели в феврале 2020 года. Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом. После боя Уайлдер заявил, что ему помешал костюм, в котором он выходил на ринг. Американец затратил якобы слишком много сил на перемещение в массивных доспехах. Предполагается, что третий бой они проведут в декабре.