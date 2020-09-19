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Уайт: Леснару 43 года, и у него много денег, не уверен, что он хочет вернуться в ММА

Уайт: Леснару 43 года, и у него много денег, не уверен, что он хочет вернуться в ММА
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт выразил сомнение, что бывший боец организации Брок Леснар заинтересован в возвращении в ММА. В последние годы экс-чемпион UFC выступал в шоу рестлинг. При этом появились слухи о возможном возвращении Леснара в ММА. Так, утверждалось, что он может встретиться в октагоне с россиянином Фёдором Емельяненко. Слухи возникли после того, как Леснар покинул рестлинг по истечении срока контракта.

«Леснару 43 года, у него много денег. Не знаю, какие у него планы, в какой он форме. Уже говорил, что давно не разговаривал с ним. Меня спрашивали о его возвращении, но я сразу сказал, что рассмотрю варианты, если он захочет вернуться и попросить организовать ему бой», — цитирует Уайта Low Kick MMA.

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