Уайт: Леснару 43 года, и у него много денег, не уверен, что он хочет вернуться в ММА
Президент UFC Дэна Уайт выразил сомнение, что бывший боец организации Брок Леснар заинтересован в возвращении в ММА. В последние годы экс-чемпион UFC выступал в шоу рестлинг. При этом появились слухи о возможном возвращении Леснара в ММА. Так, утверждалось, что он может встретиться в октагоне с россиянином Фёдором Емельяненко. Слухи возникли после того, как Леснар покинул рестлинг по истечении срока контракта.
«Леснару 43 года, у него много денег. Не знаю, какие у него планы, в какой он форме. Уже говорил, что давно не разговаривал с ним. Меня спрашивали о его возвращении, но я сразу сказал, что рассмотрю варианты, если он захочет вернуться и попросить организовать ему бой», — цитирует Уайта Low Kick MMA.
Bellator предложил Броку Леснару бой с Фёдором Емельяненко
- 19 сентября 2020
-
19:40
-
17:45
-
16:46
-
15:37
-
14:47
-
14:23
-
13:28
-
12:36
-
11:25
-
10:21
-
09:24
-
07:18
-
03:22
-
00:57
- 18 сентября 2020
-
23:45
-
22:56
-
21:41
-
20:51
-
19:39
-
18:30
-
17:36
-
17:31
-
16:01
-
15:29
-
15:01
-
14:02
-
13:40
-
13:01
-
12:25
-
11:00
-
10:03
-
09:02
-
01:03
-
00:47
- 17 сентября 2020
-
23:17
Партнерский контент