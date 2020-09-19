Вудли пришёл на дуэль взглядов в повязке BLM, Ковингтон ему ответил

Американский боец ММА Колби Ковингтон поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Тайроном Вудли. На дуэль взглядов Вудли пришёл в повязке Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Ковингтон, которого некоторые бойцы UFC обвиняли в расизме, ответил сопернику.
«Этот бой сегодня — для всех смелых мужчин и женщин из правоохранительных органов, которых превратили в злодеев. Как и военные, они являются НАСТОЯЩИМИ героями США», — написал Ковингтон в своём «твиттере».
Запись можно посмотреть в «твиттере» Ковингтона.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию турнира UFC Fight Night 178. Вудли и Ковингтон встретятся в главном поединке вечера, в основном карде которого в октагон арены APEX выйдут также Хамзат Чимаев против Джеральда Мёршарта и Дональд Серроне против Нико Прайса.
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