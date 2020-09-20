Чимаев о победе над Мёршертом: была только мысль уничтожить этого парня

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу над Джеральдом Мёршертом на турнире UFC Fight Night 178. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут.

«В голове была только мысль уничтожить этого парня, и я это сделал. Мой тренер сказал мне, что нужно немного побоксировать и показать, что у меня есть ударка. План реализован. Я не знаю, когда вернусь, Дана знает. Я готов к любому сопернику. Надеюсь, что Дана мне выплатит очередной бонус», — сказал Чимаев после боя.

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

Чемпионат проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 178.