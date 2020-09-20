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Чимаев о победе над Мёршертом: была только мысль уничтожить этого парня

Чимаев о победе над Мёршертом: была только мысль уничтожить этого парня
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал победу над Джеральдом Мёршертом на турнире UFC Fight Night 178. Чимаев одержал победу за 17 секунд, отправив своего соперника в нокаут.

«В голове была только мысль уничтожить этого парня, и я это сделал. Мой тренер сказал мне, что нужно немного побоксировать и показать, что у меня есть ударка. План реализован. Я не знаю, когда вернусь, Дана знает. Я готов к любому сопернику. Надеюсь, что Дана мне выплатит очередной бонус», — сказал Чимаев после боя.

В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

Чемпионат проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 178.

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