Бой Серроне и Прайса завершился вничью на турнире UFC Fight Night 178

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В соглавном бою турнира встретились Дональд Серроне и Нико Прайс.
Бой продлился все три раунда и завершился вничью. Серроне не может победить на протяжении пяти боёв кряду. Ранее он проиграл четыре встречи. Всего на счету американца 36 побед в смешанных единоборствах, 15 поражений и 1 ничья. Прайс в свою очередь провёл в MMA 19 боёв, в которых одержал 14 побед, потерпел 4 поражения и 1 бой завершился вничью.
В главном событии турнира встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 178.
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