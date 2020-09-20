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Ковингтон нокаутировал Вудли в главном бою UFC Fight Night 178

Ковингтон нокаутировал Вудли в главном бою UFC Fight Night 178
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В главном событии турнира встретились бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро!», и рефери остановил схватку.

Ранее на турнире Дональд Серроне и Нико Прайс не смогли определить победителя, а Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал Джеральда Мёршерта.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 178.

UFC 2020. UFC Fight Night 178, Лас-Вегас, США
Колби Ковингтон (W) - Тайрон Вудли
20 сентября 2020, воскресенье. 05:30 МСК
Колби Ковингтон
Окончено
TKO
Тайрон Вудли
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