Ковингтон нокаутировал Вудли в главном бою UFC Fight Night 178

В ночь с 19 на 20 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 178. В главном событии турнира встретились бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и бывший временный чемпион промоушена в полусредней категории Колби Ковингтон.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Ковингтона техническим нокаутом. В пятом раунде Тайрон вошёл в клинч и прихватил голову Колби в замок. Ковингтон спокойно перевёл дело в партер и принялся улучшать позицию. В какой-то момент Вудли принялся кричать: «Ребро, моё ребро!», и рефери остановил схватку.

Ранее на турнире Дональд Серроне и Нико Прайс не смогли определить победителя, а Хамзат Чимаев за 17 секунд нокаутировал Джеральда Мёршерта.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 178.