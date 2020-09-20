Ковингтон – о BLM: это полная фикция, они берут людей, которые являются преступниками

Американский боец ММА Колби Ковингтон высказал своё отношение к движению Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Это полная фикция. Это просто шутка. Они берут людей, которые являются преступниками. Это плохие люди», — приводит слова Ковингтона Адам Хилл в своём «твиттере».

В главном бою UFC Fight Night 178 Ковингтон нокаутировал соотечественника Тайрона Вудли. Напомним, на дуэль взглядов Вудли пришёл в повязке Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»). Ковингтон, которого некоторые бойцы UFC обвиняли в расизме, ответил сопернику.

Также на турнире победу нокаутом над Джеральдом Мёршартом одержал шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. В соглавном бою турнира Дональд Серроне и Нико Прайс не смогли определить победителя.