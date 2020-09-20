Дана Уайт: возможно, Чимаев перед боем с Майей проведёт ещё один поединок
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ещё не до конца определился с планами относительно будущего Хамзата Чимаева. Ранее функционер заявлял, что после Джеральда Мёршерта швед чеченского происхождения подерётся с Дэмьеном Майей, но теперь не уверен, что Майя успеет вовремя подготовиться к схватке.
«Я ещё не знаю, что будет дальше для Чимаева. Нужно кое с чем разобраться. Будет ли следующим Майя? Возможно, перед Майей он проведёт ещё один бой, так как Дэмьен не успеет подготовиться к этому парню», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 178.
Напомним, ранним утром 20 сентября по московскому времени Хамзат Чимаев нокаутировал Джеральда Мёршерта всего за 17 секунд и одержал третью победу в UFC.
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