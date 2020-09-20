Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Чимаев: смогу остановить и Усмана, и Адесанью

Чимаев: смогу остановить и Усмана, и Адесанью
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Хамзат Чимаев убеждён, что заслуживает того, чтобы о нём уже сейчас говорили как о претенденте на титул. При этом спортсмен подчеркнул, что готов сражаться за пояс и в полусреднем, и в среднем весе.

«Считаю, что заслуживаю того, чтобы обо мне говорили как о претенденте на титул. Я предпочту биться за пояс и в полусреднем дивизионе, и в среднем. С каким из чемпионов мне будет сложнее, Адесаньей или Усманом? Думаю, что если продолжу упорно трудиться и делать свою работу, никто из них не станет для меня вызовом. Смогу остановить и того, и другого», — рассказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 178.

Напомним, ранним утром 20 сентября по московскому времени Хамзат нокаутировал Джеральда Мёршарта и завоевал третью победу в UFC.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020