Усман отреагировал на победу Ковингтона над Вудли

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на победу Колби Ковингтона над Тайроном Вудли. Нигериец заявил, что Колби не сделал выводов из их первой схватки и не научился себя вести должным образом.

«Знаете, после того как сломал кому-то челюсть и преподал урок, думаешь, что человек научится быть сдержаннее. Но, мне кажется, Колби не прекратит до тех пор, пока я физически не остановлю его от выходов в октагон. Знаете, если мы встретимся снова, сделаю именно это. Если будет нужно, подерусь с ним хоть сейчас», — приводит слова Усмана BJ Penn.

Напомним, в 2019 году Колби Ковингтон досрочно уступил Камару Усману, при этом получив перелом челюсти. Сегодня, 20 сентября, Ковингтон нокаутировал Тайрона Вудли.