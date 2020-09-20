Усман отреагировал на победу Ковингтона над Вудли
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман отреагировал на победу Колби Ковингтона над Тайроном Вудли. Нигериец заявил, что Колби не сделал выводов из их первой схватки и не научился себя вести должным образом.
«Знаете, после того как сломал кому-то челюсть и преподал урок, думаешь, что человек научится быть сдержаннее. Но, мне кажется, Колби не прекратит до тех пор, пока я физически не остановлю его от выходов в октагон. Знаете, если мы встретимся снова, сделаю именно это. Если будет нужно, подерусь с ним хоть сейчас», — приводит слова Усмана BJ Penn.
Напомним, в 2019 году Колби Ковингтон досрочно уступил Камару Усману, при этом получив перелом челюсти. Сегодня, 20 сентября, Ковингтон нокаутировал Тайрона Вудли.
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