Чимаев: по глазам Мёршарта видел, что он не хочет быть в клетке
Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал выступление в поединке с Джеральдом Мёршартом, отметив, что в этом противостоянии не было ничего личного.
«Всегда зол на соперника, когда собираюсь его размазать. Но в этом не было ничего личного. Это спорт, ты должен говорить, должен нервировать соперника. Когда смотрел на Мёршарта, видел, что он нервничает. Глядя ему в глаза, видел, что он не хочет быть в клетке, и могу сказать это прямо», — рассказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 178.
Напомним, ранним утром 20 сентября по московскому времени Чимаев на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) нокаутировал Джеральда Мёршарта за 17 секунд и одержал третью победу в карьере в UFC.
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