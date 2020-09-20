Чимаев: по глазам Мёршарта видел, что он не хочет быть в клетке

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал выступление в поединке с Джеральдом Мёршартом, отметив, что в этом противостоянии не было ничего личного.

«Всегда зол на соперника, когда собираюсь его размазать. Но в этом не было ничего личного. Это спорт, ты должен говорить, должен нервировать соперника. Когда смотрел на Мёршарта, видел, что он нервничает. Глядя ему в глаза, видел, что он не хочет быть в клетке, и могу сказать это прямо», — рассказал Чимаев на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 178.

Напомним, ранним утром 20 сентября по московскому времени Чимаев на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) нокаутировал Джеральда Мёршарта за 17 секунд и одержал третью победу в карьере в UFC.