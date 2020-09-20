Шлеменко рассказал, почему не секундировал Сарнавскому в бою с Абдулвахабовым

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от поражения Александра Сарнавского в бою с Абдулазизом Абдулвахабовым и рассказал, почему не выступил, как предполагалось, в роли секунданта.

«Мне кажется, Саша был лучше в трёх раундах: первый, второй и третий отдал бы ему. Но это только моё мнение. Мне кажется, сказалось небольшое рассечение, которое всегда производит впечатление на судей.



Это был первый пятираундовый бой Сарнавского, тем более Абдулазиз имеет опыт пятираундовых боев, а Александр — нет. И это заставило Сашу меньше рисковать, потому что трудно рассчитать силы на дистанцию, на которой ты не был.



Почему меня не было в углу Александра? Тактику на бой разрабатывал не я. Если не участвуешь в тактической подготовке, можешь навредить, а не только помочь. Тем более и маски надо надевать, и ещё какие-то сложности. С Александром в углу были очень обученные люди, они знали, что подсказать. Видел, что Саша нас слышал, это главное», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».